Как армянские лидеры превратили 20 февраля в одно сплошное 1 апреля

Автор: Фуад Ахундов

Наверное, если бы армянские претензии на Карабах не стоили бы странам Южного Кавказа десятков тысяч жизней, 20 февраля - очередную годовщину начала так называемого "Карабахского движения", можно было бы сравнить с 1 апреля. Когда не стоит принимать на веру ни единого слова.

Итак, идём по порядку. Установка номер один, она же фейк номер один - "Армяне живут в "Арцахе" с глубокой древности". На самом деле переселение на эти земли этнических армян из Персии и Османской Империи началось после подписания Туркменчайского договора. Доказательств сколько угодно, от писем Грибоедова до камеральных книг российских сборщиков налогов.

Фейк номер два: "Историческое армянское название Карабаха - "Арцах"". На самом деле топоним "Арцах" по этимологии не имеет ничего общего с лексикологией армянского языка. Здесь следует учесть важный момент - топоним "Арцах" в этимологическом аспекте принадлежит азербайджанскому языку. В современном удинском языке, принадлежащем одному из языков кавказской Албании - древнего государства Азербайджана, слово Арцесун означает "сидеть, садиться". Этот вопрос изучал известный советский учёный историк-лингвист, профессор Ворошил Гукасян. В своих исследованиях он подчёркивал, что от глагольной формы арцесун образована арци- оседлый; люди, ведущие оседлый образ жизни (Гукасян В. Л. Удинско-азербайджанско-русский словарь. Баку, 1974, страница 48), и этот научный подход к данному глаголу еще раз подтверждает оседлость образа жизни предков азербайджанского народа. Следовательно, по своей этимологии дефиниция "арцах" не имеет ничего общего с армянской лингвистикой.

Да, можно попытаться притянуть что-то за уши, но тут надо вытягивать уши до ослиного размера.

Фейк номер три: "В "Арцахе" находятся древние армянские храмы и хачкары". В Карабахе есть старинные АЛБАНСКИЕ церкви и монастыри, не имеющие к переселенным сюда армянам никакого отношения. Это другая архитектура, другая эстетика и другая школа. Попытки их грубой армянизации могут убедить ереванских таксистов, но не серьёзных ученых.

Фейк номер четыре: "20 февраля сессия Облсовета НКАО приняла решение выйти из состава Азербайджана и воссоединиться с Арменией, обратившись с соответствующей просьбой к Москве". Облсовет автономной области не был правомочен принимать таких решений. Советская конституция не признавала за автономиями права на выход из одной республики и вхождение в состав другой. Статья 78 Конституции СССР в редакции 1977 года, которая действовала в 1988 году, гласит: "Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР". Далее решение принималось в отсутствие кворума - в "сходке" не участвовали депутаты-азербайджанцы. Так что никакой правовой силы состряпанная 20 февраля бумажка не имеет и иметь не может. Что и стало понятно после распада СССР, когда республики бывшего СССР были признаны в своих постсоветских границах, то есть Азербайджан вместе с Карабахом.

Фейк номер пять: ""Арцах" - это самостоятельное государство! У автономных республик в момент выхода из СССР было гарантированное конституцией право отделиться от республики!" Причем фейк тупой и примитивный. Та же советская Конституция в статье 72 гласит: "За каждой союзной республикой сохраняется право СВОБОДНОГО выхода из СССР". И ни слова о праве автономий на особое мнение. Далее, почему-то никто, включая саму Армению, независимость Карабаха не признал. А когда что-то подобное пытались протащить в законодательных собраниях небольших французских городов, эти решения отменялись через французские суды. И даже спикер парламента Франции, приехав в Ереван, предупреждает: официальный Париж признавать "независимость Карабаха" не будет.

Так что же празднуют в Ханкенди - одно сплошное 1 апреля. Причем, похоже, будут праздновать еще 35 лет.