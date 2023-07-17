Изменить мир в одиночку невозможно. Но Азербайджан не одинок

Одним можно, а другим нельзя... Да, такой принцип, к сожалению, существует. Это очень старый принцип международной политики, который действует по сей день. Если окинуть взглядом историю за последние сто лет, то увидим, что человечество вроде бы стремилось к равноправию, торжеству права и справедливости. То есть к тем принципам, которые в человеческом обществе всегда были в дефиците. Но, как говорил Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Все их добрые намерения оказались просто игрой держав в процессе раздела сфер влияния после Второй мировой войны. Державы, взявшие на себя ответственность за благополучие планеты, путают эту ответственность со вседозволенностью, то есть с решением вопросов мира, исходя из их собственных интересов. В принципе, они считают, что являются доминантами в этом процессе, им можно все, а другие страны должны делать то, что прикажут они. Все это делается под предлогом борьбы за демократию и права человека. Внешне все выглядит гладко, но если обратиться к сути, то увидим другую картину. Те страны, которые сегодня громче всех декларируют свободу слова, права человека вне зависимости от нации, расы и вероисповедания, сами поступают иначе. При этом они недосягаемы для критики и неподсудны. Нарушать правила им можно, можно использовать нарушаемые ими правила как инструмент давления на другие страны.

Может ли Азербайджан это правило поломать? В одиночку изменить мир очень трудно, если не сказать невозможно, но Азербайджан может стать тем локомотивом, который положит начало этому процессу. Недавно в Баку прошло министерское заседание Координационного совета Движения неприсоединения, по итогам которого была принята декларация, сделаны важные заявления, отправлены по адресам определенные месседжи. На мой взгляд, определенные шаги в направлении, о котором мы говорим, сделаны были.

Азербайджан в меру своих возможностей делает все, чтобы сломать дискриминационные подходы в международной политике. Думаю, постепенно к нам будут присоединяться и другие страны. Уверен, что у нас есть единомышленники, разделяющие наше мнение. Например, о необходимости реформирования Совбеза ООН говорят многие. Пять государств не могут решать судьбы мира. Особенно в наше время. Я бы поспорил с теми, кто станет утверждать, что СБ принимает справедливые решения, основанные на международном праве. Международное право не работает. Точнее, оно работает и не работает в том режиме, в каком выгодно державам.

Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании правительства по итогам первого полугодия, очень точно заметил, что крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем находят для этого какие-то обоснования. Причем, пренебрегая требованиями различных конвенций и норм, эти страны даже не считают нужным вуалировать свои действия. Они делают все это открыто.

Выбранный Азербайджаном путь - это правовой путь, путь справедливости. Двигаясь по нему, нужно учитывать все реалии современного мира, но не отступать. Азербайджан делает все, чтобы процессы не останавливались. Все помнят, что Движение неприсоединения было застойной организацией, не имевшей определенных функций. А что произошло с тех пор, как председательство в организации перешло к Азербайджану. ДН превратилось в серьезную силу, с которой будут считаться. 120 стран - это не шутки. ДН - вторая по численности структура в мире. С ней должны считаться и с уважением и вниманием относиться к ее мнению и ее инициативам.

Мы должны хотя бы попытаться сломать несправедливые правила, работавшие веками, привлечь внимание к тому, что есть страны, группы, организации, которые не согласны с происходящим сегодня. Смело высказывать свое мнение, чтобы люди видели, что миром руководит не какой-то единый центр, принимающий решения за всех без учета их интересов и их согласия, что существует и другой центр, который не согласен с чьей-то гегемонией и выражает свою озабоченность.

К разочарованию наблюдающих за этими процессами скажу, что локомотив набирает скорость и останавливаться не собирается. В ближайшее время ДН займет то место, которое ему полагается и будет представлять свое альтернативное мнение по международным вопросам, с ней будут считаться. Направления выбраны очень правильно. Думаю, председательство Президента Ильхама Алиева останется в истории организации. Я бы сказал, что под председательством Азербайджана произошла реанимация Движения неприсоединения, и теперь этой второй по численности мировой структурой уже не смогут пренебрегать.

Когда мы говорим о сломе правил, мы имеем в виду не слом международного права. Нам нужно сломать отношение к странам, к защите их интересов, которыми пренебрегают, если они не согласуются с интересами держав. А также о сломе традиции, по которой право голоса имеют только сильные. В мире почти двести государств, каждое должно иметь право голоса. В сегодняшних реалиях судьбу двухсот стран решает пара государств, считающих себя пупом земли. Только им дано право критиковать, сталкивать и разводить страны, тасовать их так, как нужно их собственным интересам, что-то требовать и кого-то наказывать.

Посмотрите, как набросились все на нас после заявлений, сделанных Президентом на мероприятии Движения неприсоединения в Баку. Нам говорят, что мы, дескать, слишком много берем на себя, какое мы имеем право вообще говорить что-то в адрес Франции, и так далее. А кто сказал, что Баку не имеет права критиковать Париж и напоминать ему о его кровавом прошлом?

Да, Азербайджан берет на себя ответственность за доведение правды до мировой общественности и достижение справедливости, он отвечает за свои слова, требуя от Парижа извинений перед входящими в Движение неприсоединения бывшими колониями, которым французское владычество стоило миллионов жизней. Мы хотим, чтобы мировые структуры руководствовались принципом справедливости, а не интересами крупных стран, чтобы из международной политики были вычеркнуты двойные стандарты. Мы против того, чтобы отношение к территориальной целостности Украины или Грузии было одним, а к целостности Азербайджана совершенно другим. Если бы мировая общественность, международные организации, державы проявляли к оккупанту-Армении такое же отношение, какое проявляется сегодня к России, думаю, карабахский конфликт не продлился бы тридцать лет и Азербайджану не пришлось бы решать его военным путем. Даже сейчас посредничающие стороны стараются не вспоминать об армянской оккупации, об этнических чистках, геноциде, совершенных армянами, о тех разрушениях, которые после 44-дневной войны открылись глазам всего мира. Будто бы ничего этого не было и нет, а единственной проблемой между Баку и Ереваном являются якобы "нарушенные права" армянского меньшинства Карабаха. Конечно, Армении это выгодно, но как насчет остального мира? Как насчет ведущих стран и международных организаций, на глазах которых тридцать лет совершались преступления против человечности? У них тоже есть какая-то выгода, если они до сих пор не назвали преступника преступником?

Исходя из этого, мы будем громко высказывать свое мнение, открыто стоять на позициях справедливости и обвинять лицемеров. Мы будем делать все, чтобы нас услышали. Думаю, у нас для этого есть все возможности, в том числе друзья и сторонники.

Что касается Франции, то у нас к ней встречный вопрос: по какому праву ее президент обвиняет в чем-то Азербайджан, имея серьезнейшие проблемы у себя в стране? Франция погрязла в лицемерии и проблемах с правами человека. У этой страны кровавое прошлое, она виновна в совершении геноцида, в расизме, антисемитизме, этнических чистках. На ее счету столько преступлений против колонизированных ею народов, что критика в нашу сторону из ее уст звучит странно. Какое право Париж имеет бросать камни в Баку за якобы "обиженных" армян Карабаха, когда на руках самой Франции кровь миллионов людей? Какое право он имеет заговаривать об армянском меньшинстве, когда Франция сама не отвергла концепцию нацменьшинств и не присоединилась к соответствующим международным документам?

Страна, бесчеловечно обращающаяся с собственными протестующими гражданами и волочащая за собой шлейф преступлений колониальных времен, не имеет никакого права обвинять в чем-то Азербайджан. Ситуация, надо сказать, парадоксальная. Я вообще не понимаю, что происходит сегодня в мире.

Движение неприсоединения - это та международная структура, которая может противодействовать этой несправедливости. Инициативы Президента Азербайджана вернули ей голос и веру в свои силы. Те, кто узурпировал права в этом мире, должны знать, что они не единственный центр силы, что им не дано право решать за всех и вся. Есть страны и государства, которые с такой политикой не согласны и готовы ей противостоять. Я рад и горд, что во главе этого процесса стоит Азербайджан, наш Президент. На международной арене он имеет высокий авторитет как мудрый политик и человек глобального мышления, который видит будущее. С ним сегодня вынуждены соглашаться и считаться все.

На его фоне можно видеть, как много не хватает сегодняшнему оппоненту Президента Ильхама Алиева. Я говорю о главе Франции, где заявления из Баку вызвали крайнее возмущение. Мол, а кто Азербайджан такой, чтобы критиковать аж саму Франция. У него, мол, самого полно проблем. Да, проблемы, конечно, есть, и мы их решаем. Но у Парижа этих проблем не меньше. Как показали последние беспорядки, эти проблемы гораздо глубже и серьезнее, чем те, что есть у нас. И потому не Франции читать нам нотации. Ей бы лучше заняться своими делами.

Честно говоря, я не очень верю, что в этом мире в скорости что-то изменится. Потому что справедливость никому не нужна и не выгодна. Признаюсь вам, что каждый день открываю новостные ленты сайтов с надеждой, что хоть что-то изменилось к лучшему. К сожалению, новости становятся, наоборот, все тревожнее и страшнее.

Но это не значит, что мы должны опустить руки и сдаться. Судя по той позиции, которую озвучивает Президент Ильхам Алиев, сдаваться Азербайджан не собирается.

Лейла Таривердиева