Гастроли армянского политического цирка: на манеже - "крестоносцы"

Автор: Акпер Гасанов

В Баку давно оценивают происходящие в Армении события, как безостановочное цирковое представление, участие в котором принимают все новые участники. В нашей стране удобно расположились в креслах, перед мониторами своих компьютеров и ноутбуков, поставили рядом чайник чая со сладостями и со смехом взирают на все новые и новые "чудеса армянской политической акробатики".

Сразу замечу, что даже в РА понимают, что чудить нужно в меру. Вот, к примеру, законодательная инициатива "Айакве", которая предлагает криминализировать любое действие, направленное на признание Арменией Карабаха частью Азербайджана, будет представлена в парламент в середине сентября. По задумке политических клоунов, стоящих за этой постановкой, она должна быть одобрена большинством голосов.

Но, как говорилось в известном анекдоте: фигвам - переносное и стационарное жилище лесных индейцев севера и северо-востока Северной Америки. Уже стало ясно, что правящая фракция "Гражданский договор" будет голосовать против, что автоматически приведет к тому, что инициатива "Айакве" так и останется их инициативой, не более того. Будет много криков, шума, возможно, снова в ход пойдут бутылки из-под минеральной воды, но переходить "красную черту" армянская власть не решится.

Она прекрасно понимает последствия этого. Так сказать, научена горьким опытом. Лично премьер-министр РА Никол Пашинян может книгу написать о болезненных последствиях провокационных заявлений в адрес Азербайджана. Он ранее хорохорился, утверждал, что "Карабах - это Армения и точка", а теперь вон как заговорил. Регулярно признает территориальную целостность Азербайджана.

Вот, что значат итоги 44-дневной войны! Помнить о них армянская сторона будет еще очень долго, хотя ряд участников очередного политико-циркового шапито может имитировать приступ "смелости". В Азербайджане, где помнят про более чем 11.000 дезертиров в рядах армянской армии в ходе 44-дневной войны, улыбаясь, наблюдают за этим армянским самообманом и, я бы даже сказал, самоудовлетворением.

Как известно, накануне активисты армянского движения "Хачакир" и их немногочисленные сторонники провели акцию протеста в центре Еревана. Протестующие запросили оружие для войны с Азербайджаном. "Отряд смертников прямо сейчас готов воевать против Азербайджана и открыть несколько дорог, пусть только вооружат нас", - заявляли они.

Уже было смешно. Потому, что у всех этих "крестоносцев" была возможность повоевать с Азербайджаном. Нет, не на улицах Еревана, а на поле боя, в Карабахе. Оружия у них тогда было достаточно. Но по какому-то странному стечению обстоятельств, все эти "герои" оказались в РА, продемонстрировав тем самым "стратегическое отступление", воспетое Арцруном Ованнисяном, как пример "блестящей" армянской военной стратегии.

Так вот эти "крестоносцы", как видим, почти три года собирались с духом, чтобы как-то и что-то такое предпринять. Предприняли они в итоге что-то совсем смешное. Добрались эти "вояки" до той части Корнидзора, в которой с 26 июля находятся грузовики "с гуманитарной помощью" из Армении. Об этом сообщил главарь активистов Саркис Погосян. Сообщил с таким видом, будто он лично одержал победы во всех величайших сражениях в истории человечества. Он добавил, что собралось там 150 человек. "Обстановка здесь спокойная. Немного отдохнем и начнем переговоры с миротворцами. Если не будет результата, придется открывать дорогу силой, но это самый крайний вариант", - изрек он.

Интересно, успеют ли ознакомиться с этой смешной угрозой российские миротворцы до того, как "крестоносцев" пошлют в пешее эротическое путешествие? Для самих же "крестоносцев" было бы лучше, чтобы не успели. В любом случае, один из активистов движения "Хачакир" в прямом эфире в соцсетях уже сообщил, что армянская полиция перекрыла им путь и не позволяет продвинуться к Лачинской дороге.

Он сетует на то, что армянская полиция не пропускает активистов, вместо того чтобы "присоединиться к ним". В общем, армяне жалуются на армян, попутно обвиняя российских миротворцев и угрожая им, отбежав на безопасное расстояние. Что будет дальше? Мордобой, коллективные прыжки в ширину, хоровое исполнение армянских мифов? Не знаю. Но совершенно очевидно, что в Баку ничего иного, кроме смеха, армянские выкрутасы не вызовут.