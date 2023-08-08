Армяне "генетически несовместимы" с Арменией?: странное молчание "Манвела" Макрона

Автор: Акпер Гасанов

Я не понимаю, почему молчат такие известные своей готовностью озвучивать всякую чушь про-армянские сенаторы и конгрессмены в диапазоне от Адама Шиффа до Фрэнка Паллоне, включая Роберта Менендеса и его армянской жены? Почему не стучит башмаком по трибуне ООН, генсек этой организации Антониу Гутерриш? Почему не демонстрирует "глубокую озабоченность" генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич? Тут такое творится, а они сидят, словно в рот воды набрали!

Позорно отмалчивается и президент Франции Эммануэль Макрон, который уже успел заявить, что отстаивает интересы Армении лучше премьер-министра РА Никола Пашиняна. Это совершенно недопустимое поведение со стороны политического фигляра, которого армяне уже сочли своим настолько, что именуют Манвелом. Нехорошо позу страуса занимать, Манвел-джан!

С другой стороны, закапывание головы в песок со стороны президента Франции выглядит не столь шокирующе на фоне молчания известных этнических армян- от Генриха Мхитаряна до Ким Кардашьян. Нет, я понимаю, почему молчит покойный Шарль Азнавур, но эти-то могли бы что-то ляпнуть, могли озвучить очередное воззвание к миру, снабженное грустным взглядом и стонами? Все же помнят, что по части стонов та же Ким Кардашьян многим фору даст.

О чем я? О том, что согласно базе данных World Population Prospects, в 2100 году в Армении будет проживать всего 2 миллиона человек. Ожидается, что население Армении либо останется моноэтничным и с годами уменьшится, либо часть населения заменят другие народы (русские, индийцы). И это не азербайджанские, а армянские СМИ пишут. Приводя, при этом подробности неизбежной армянской катастрофы.

Согласно информации, в настоящее время в Армении наблюдается серьезная демографическая проблема. Существует также значительная проблема сокращения рабочей силы. На данный момент 53% населения, то есть около 1,5 миллиона человек, относятся к возрастной группе 20-59 лет. Прогнозируется, что в 2050 году 48%, или 1,3 миллиона человек, а в 2100 году 44%, или 0,5 миллиона человек будут в трудоспособной возрастной группе.

Помимо этого, в Армении наблюдается явный дисбаланс между количеством мужчин и женщин. Общее число женщин в настоящее время превышает число мужчин примерно на 12 процентов, и этот дисбаланс сохранится еще много лет. В Армении также есть проблема селективных абортов. В общем, каких только проблем в РА нет?! И все это в итоге приведет тому, что армян в Армении скоро останется меньше, чем два миллиона человек.

Собственно их и сейчас там немногим больше. Получается, что в Баку живет больше населения, чем в целой Армении. Хочу напомнить, что по состоянию на 1991 год, то есть на момент обретения РА своей, как сейчас понятно чисто формально независимости, население соседней страны составляло 3,681 миллиона человек. То есть, за эти годы армян в Армении стало меньше более, чем на полтора миллиона человек.

А в перспективе их станет ровно в два раза меньше, чем в 1991 году. Вай ме! Как же теперь быть с обвинениями в адрес Турции в мифическом "геноциде армян"? Как быть с армянскими лоббистами в разных странах мира, которые кричат о важности принятия резолюций в поддержку этого мифа?! Тут ведь в самой РА такой "геноцид" армян со стороны Армении нарисовался, что впору снова искать виновных и требовать их наказания!

Да, в то самое время, когда мы слышим хор вопящих о том, что Азербайджан "может устроить геноцид армян Карабаха", есть четкие доказательства того, что гуманитарная катастрофа таки уже случилась и она имеет тенденцию к усугублению. Да, не Азербайджан все это устроил, а сама Армени себя на такие беды натянула. Последовательно претворяя в жизнь политику территориальных претензий к нашей стране, исповедуя азербайджанофобию, как "средство" объединения народа.

Странно, что я не вижу в связи уже имеющейся и в будущем еще большей катастрофой Армении новой "шашлычной революции". Где рассуждения Никола Пашиняна о том, что "Армения -это Армения и точка"? Где заявление Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости армян и Армении"? Где, в конце концов, сидячие акции протеста армян Глендейла, Марселя и наконец лично главы карабахских сепаратистов Араика Арутюняна? Вопросов, как видим, много. Но, по большому счету, ответы на них уже не так и важны. Потому, что и без них ясно, что Армения получит ровно то, что заслужила.