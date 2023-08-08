Признает ли Адам Шифф Глендейл вторым армянским государством?

Автор: Акпер Гасанов

Армяне американского города Глендейл проводят акцию протеста в поддержку никем не признанного, созданного в мечтах армян диаспоры "арцаха". Сама по себе эта новость звучит приблизительно как сообщение о том, что жители горного села в одном из районов Армении отказались верить в закон всемирного тяготения. Сам закон, несмотря на такого рода "протест", действовать не перестанет.

Вот и тут, хоть бастуй, хоть не бастуй, все равно получишь.. не то, на что рассчитываешь. Но, из чисто спортивного любопытства, забавно было послушать всю программу протестующих. Так вот оказалось, что армяне Глейндейла решили основательно подготовиться к шоу, неограничиваясь только криками протеста, шокируя прохожих непонятностью повода для истерики.

Оказалось, что вдоволь накричавшись армяне Глендейла начали сидячую забастовку возле офиса конгрессмена Адама Шиффа. Граждане требуют от конгрессмена серьезных шагов в направлении открытия Лачинского коридора. "Мы хотим разбудить здешних политических деятелей, чтобы они выполнили данные нам обещания. Мы приглашаем всех армян присоединиться к нам. Момент судьбоносный, мы не знаем, будет ли "арцах" завтра или нет?", - заявили они.

И тут забавно все. Начиная с того, что армяне Глендейла скопировали форму протеста, к которой недавно прибег глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян. Он тоже обещал сидеть до упора. Но в итоге не высидел. Встал Араик и пошел. Не в том направлении, в каком ему давно и настоятельно советуют идти многие жители как Азербайджана, так и Армении, но это уже не так важно.

Главное, что акция Араика предсказуемо завершилась пшиком. Но его провальный опыт не остановил армян из Глендейла, что свидетельствует о кризисе жанра в их рядах. Впрочем, они страдают и массовыми галлюцинациями. Поставленный ими вопрос- яркое тому доказательство. Нет, они могут называть судьбоносным любой момент, вплоть до дня обнародования порнографического видео с участием Ким Кардашьян, но это будет их представление о жизни.

К реальности оно не имело бы никакого отношения, как и вопрос о том, будет продукт их фантазии дальше обсуждаться или нет. Не было, нет и не будет никакого "арцаха". Его, за все годы оккупации наших земель, даже Армения не признала. Зато совсем недавно, а потом часто, с чувством, тактом, расстановкой премьер-министр РА Никол Пашинян заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы.

В этих условиях сидячая, лежачая, подводная, высокогорная акция протеста армян из какой-либо страны мира, включая США, равно как и их возможное коллективное раздевание догола, ситуации не изменят. Даже в вопросе Лачинской дороги. Азербайджан свою позицию по этому вопросу излагал не раз, четко, аргументированно. И в этих условиях упования на Адама Шиффа равны надеждам на арменизацию Марса.

Нет у Адама Шиффа возможностей что-то сделать в плане изменения ситуации на Лачинской дороге. Скажу больше- у президента США Джо Байдена тоже нет такой возможности. Времена изменились. Азербайджан в состоянии отстаивать свои национальные интересы, вопреки планам ведущих мировых держав и итоги 44-дневной войны яркое тому доказательство.

Впрочем, Шифф может кое-что сделать. Чисто теоретически он в состоянии призвать армян Карабаха принять одобренное председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем предложение Азербайджана использовать Агдамскую дорогу для доставки продовольствия и гуманитарной помощи в Ханкенди. Ну и разблокировать Агдамскую дорогу он тоже может призвать. Не нас, а армян. Они ее заблокировали.

Но, ясное дело, Шифф на это не пойдет. Потому, что является он зампредседателя группы по армянским вопросам Конгресса США. Проще говоря, Адам Шифф- армянский лоббист. Он тот, кто не скрывает своей готовности участвовать в любых армянских авантюрах, ибо армянская диаспора США - это его избиратели и спонсоры. Потому-то он недавно и представил в Палату представителей законопроект, призывающий признать "независимость арцаха".

"Право на самоопределение закреплено в ряде статей международного права, участником которых являются США, в том числе и в Международном пакте ООН о гражданских и политических правах", - говорилось в тексте законопроекта. О том, что армяне давно уже самоопределились в рамках РА, там ничего не сказано. Как и о том, что попытка "самоопределяться" на территории другой страны, проведя перед этим там этническую чистку- это геноцид и сепаратизм. Впрочем, этого никогда не признают Шифф и прочие Паллоне. Им всем предлагают признать Глендейл вторым армянским государством. Не хотят? Ну вот пусть тогда и к Азербайджану не суются с требованиями. Ибо, есть известная народная мудрость: не учите меня жить и я не скажу, куда вам нужно идти.