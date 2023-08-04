"Жест Козакевича" Фрэнку Паллоне: кое-что о мышечных спазмах

Автор: Акпер Гасанов

Было бы странно, если бы в хоре горлопанов, кричащих в поддержку Армении и карабахских сепаратистов, не было слышно голоса главы комитета Сената США по международным отношениям Фрэнка Паллоне. И что вы думаете? Он таки дал о себе знать. Паллоне, видите ли, "приветствовал позицию Генерального секретаря ООН по гуманитарному кризису в "арцахе" в своем микроблоге в Twitter.

"Я рад, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признает, что в "арцахе" существует гуманитарный кризис", изрек он, к радости своих армянских спонсоров. Более того, Паллоне пустился в озвучивание фантазий, главная из которых состоит в том, что теперь международное сообщество должно работать вместе, чтобы Азербайджан снял блокаду Лачинского коридора.

Сразу замечу, что на нелепые претензии к нашей стране со стороны генсека ООН и иных ораторов, по сути поддерживающих армянский сепаратизм, уже ответил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews. "Свобода передвижения не блокируется. С тех пор, как 23 апреля мы установили пограничный пост, более 2000 жителей Карабаха беспрепятственно перешли в Армению и обратно. 15 июня Армения совершила очередную военную провокацию, ранив одного из наших пограничников, и дорога была перекрыта на время проведения расследования. Но затем ее вновь открыли", подчеркнул глава нашего государства.

Я же вынужден также напомнить, что неотъемлемой частью Азербайджана является Карабахский экономический район, где незаконно проживают десятки тысяч армян, но где нет ни одного азербайджанца. Почему-то этот нонсенс не вызывает особую обеспокоенность генсека ООН Антонио Гутерреша, генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович- Бурич и иных ораторов, пытающихся оказать давление на официальный Баку.

Ясное дело, что такое бревно в глазу Армении не видит и Фрэнк Паллоне. Он бредит не существовавшим, не существующим и не имеющим шансов существовать в будущем "арцахом". И это не удивительно. Ведь в свое время именно Паллоне инициировал резолюцию о признании независимости никем, в том числе и самой Арменией, не признанного "Нагорного Карабаха", которая была поддержана 30 конгрессменами и даже была внесена на рассмотрение в Палату представителей США.

Чем все это закончилось? США, ясное дело, так и не признали не существующую "НКР". Но Фрэнк наверняка получил свою долю благодарности от армянской диаспоры США. Он ведь являлся и главой комиссии Конгресса США по армянским вопросам, конгрессмен Фрэнк Паллоне. То есть, перед нами человек, официально занимающий пост лоббиста Армении.

Ясное дело, что действовал и действует он не в национальных интересах США, а они подразумевают всестороннее расширении отношений Соединенных Штатов с Азербайджаном, как с ведущим государством Южного Кавказа, а с не с государством-лузером региона, то есть с Арменией. Почему же тогда так действует Фрэнк Паллоне? Ответ прост- он давно и прочно взаимодействует с влиятельной армянской диаспорой США.

Она помогает Паллоне избираться в Сенат, финансирует его, а в ответ он благодарит армянских покровителей инициированием разного рода скандальных, не отвечающих интересам США, законопроектов. Тут стоит напомнить, что Паллоне же еще и за выделение ежегодной финансовой помощи карабахским сепаратистам со стороны Конгресса США постоянно ратует.

В общем, отрабатывает Фрэнк все, вложенные в него армянской стороной инвестиции, что называется до последнего цента. Другое дело, что никакого ожидаемого результата он, как и иные адвокаты РА и карабахских сепаратистов, не получат. Азербайджан останется на своих прежних позициях, ибо они основаны на нормах международного права. Как бы эти нормы не пытались обходить или извращенно трактовать такие персонажи, как Фрэнк Паллоне.

Какой ответ всем им напрашивается? В этой связи хочу вспомнить Олимпиаду 1980 года в Москве. Тогда, на Большой спортивной арене стадиона "Лужники" шло жесткое соревнование среди прыгунов с шестом. Поляк Владислав Козакевич противостоял советскому прыгуну Константину Волкову. Так вот после своей победы Козакевич показал публике, болевшей за Волкова и освистывавшей поляка, знаменитый "жест Козакевича".

Иначе его еще называют "полруки". Позднее за этот жест советские власти в лице посла СССР в Польше Бориса Аристова официально хотели лишить Козакевича золотой олимпийской медали. Но польские власти заявили, что рука Козакевича непроизвольно согнулась из-за мышечного спазма. Вот и моя рука непроизвольно сгибается из-за мышечного спазма после каждого анти-азербайджанского заявления очередного про-армянского или просто "лавирующего" политика. Ничего иного, кроме "жеста Козакевича" они не заслуживают.