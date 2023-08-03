Никол неугомонный: очередные "финты ушами" Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Неугомонный. Именно такое слово является для меня лично ассоциацией с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он создает вокруг себя много шума, суеты, возни, но конечный результат всех его телодвижений и умозаключений, мягко говоря, нулевой. Если не сказать больше- он отрицательный. Причем, в первую очередь для страны, которую он возглавляет.

Вот, к примеру, выступил Никол Воваевич сегодня на заседании правительства Армении. И сделал он там ряд забавных заявлений. "Хочу подчеркнуть приверженность Армении договоренности об установлении мира между Азербайджаном и Арменией на основе признания территориальной целостности друг друга, мы ждем публичного подтверждения этой договоренности со стороны Азербайджана", изрек он.

Мягко говоря, нелепый аргумент. Потому, что Азербайджан никогда не оккупировал территории Армении. Азербайджан никогда не бомбил мирные армянские города. На территории Армении нет десятков тысяч незаконно, с паспортами Азербайджана, проживающих людей, которые требуют "независимости" от РА, получая при этом финансирование из азербайджанского госбюджета.

Все обстоит с точностью до наоборот. Это Армения более четверти века держала 20% территорий нашей страны, игнорируя международное право и резолюции ООН. Это Армения совершила этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, это она виновна в Геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Это Армения превратила в Кавказскую Хиросиму некогда цветущий Агдам.

Есть в РА хоть один город, столь же варварски разрушенный в результате войны? Нет такого. Кроме того, Армения разграбила наши земли, находившиеся под оккупацией. Она варварски эксплуатировала все месторождения, что там были. Вывозилось все, что представляло хоть какую-то ценность. Таковы были последствия Первой Карабахской войны. А вот 44-дневную войну сделал неизбежной лично Никол Пашинян.

Это он заявил, что "Карабах-это Армения и точка", по сути сделав бессмысленными мирные переговоры. Сейчас, после поражения в 44-дневной войне, после целой серии дипломатических фиаско, после провала всех попыток оказать давления на нашу страну посредством исторических покровителей РА, он лепечет про важность мира. Но ему, как и всем покровителям Армении, уже был дан четкий ответ.

"Если Армения хочет мира, мы его достигнем, потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении, и мы не хотим, чтобы у них были к нам территориальные претензии", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews. Куда еще яснее? При этом, важно учитывать и то, что Армения не сделала ничего, что бы доказало ее готовность перейти от слов к делу.

Азербайджан давно и четко озвучил свою позицию, представив пять пунктов, на основе которых должен быть заключен мирный договор с Арменией. Это- такие принципы, как взаимное признание территориальной целостности, суверенитета, международных границ, делимитация границ, неприменение силы или отказ от угрозы применения силы. Более четко продемонстрировать стремление к миру со стороны официального Баку просто невозможно!

Но официальный Ереван не готов на это. Там раз за разом предпочитают "финтить ушами". Вот и сейчас Никол Пашинян "забыл" о том, что он не выполняет взятое на себя, по итогам 44-дневной войны, обязательство обеспечить доступ к нашему эксклаву Нахчыван. А ведь это тоже- доказательство нежелания Пашиняна переходить от слов к делу, заключать мир с Азербайджаном.

Вместо этого, он снова несет ахинею про "незаконное блокирование Лачинского коридора" и про "похищение жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна". Официальный Баку, устами Президента Азербайджана, МИД нашей страны не раз доказывал нелепость утверждения про какую-то "блокадУ нашей страной части своей же территории, которую сам же Пашинян вроде как официально признал азербайджанской.

Азербайджан предложил и пути решения вопроса, указав на возможность использования Агдамской дороги. Но это армянская сторона заблокировала эту дорогу! Так что, Пашиняну лучше направить свою неугомонность, кипучую энергию на устранение этой проблемы. Что до Вагифа Хачатряна, то над ним будет суд. Обвинений в его адрес собрано немало. А пока, он даже заявил, что доволен гуманным отношением к нему, оказанной качественной медицинской помощью, добавив, что в его самочувствии произошли положительные изменения. Чем поставил в идиотское положение всех тех, кто вопит о каком-то давлении на него.