Четкие месседжи Президента Ильхама Алиева и бессвязный набор оправданий от Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Вчера вечером на телеканале Euronews вышли эксклюзивные интервью для программы "Глобальный диалог" с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Не знаю, по какой именно причине решено было брать два отдельных интервью, но совершенно очевидно, что даже заочные дебаты с главой нашего государства армянский премьер проиграл с треском.

Очные дебаты с Президентом Азербайджана, напомню, завершались таким позором для Никола Воваевича, что об этом писали даже армянские СМИ. Вспомним, к примеру, Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоялась в феврале 2020 года, то есть до 44-дневной войны и даже до имевших место летом того же года боевых столкновений в Товузском направлении.

Но, к тому времени Пашинян уже произнес свою провокационную фразу "Карабах - часть Армении и точка". Озвучив ее Никол Воваевич продемонстрировал всему миру курс официального Еревана на насильственное удержание оккупированных азербайджанских территорий. Вести мирные переговоры с ним, после сказанного, было уже бесполезно. Нам не оставили выбора и операция по принуждению агрессора к миру стала делом времени.

И тут я напомню, что в Сочи, где осенью 2019 года состоялась пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", Президент Ильхам Алиев заявил: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак". И он доказал, что является политическим деятелем мирового масштаба, который в состоянии реализовывать все, о чем заявляет.

Собственно, любой психолог подтвердит, что незрелая личность часто знает чего хочет, но не умеет этого достичь. Тогда как зрелая личность не только знает свою главную цель, но и достигает ее. Так вот мы видим, как выступавший в роли провокатора новой войны с Азербайджаном Никол Пашинян, теперь заявляет в интервью "Euronews", что общественность в Армении и Азербайджане должна потребовать мира от своих властей.

А теперь, послушаем слова главы нашего государства. "Одержать победу в войне - это была миссия моей жизни или, по крайней мере, моей политической жизни, и с ней я успешно справился", заявил он. Кто из действующих глав государств может сказать, что добился реализации не только своей личной мечты, но и мечты всех своих сограждан и соотечественников, проживающих в разных странах мира? Никто.

Собственно, а какова мечта Никола Пашиняна? Он так и не дал четкого ответа на этот вопрос. Он шарахается из стороны в сторону, делая взаимоисключающие, путанные, не понятные любому его оппоненту заявления. Дошло до абсурда, когда он в своем нынешнем интервью изрек: "Мы никогда не должны забывать, условно говоря, фактор первой крови". Прямо какой-то сеанс саморазоблачения начался.

Очевидно же, что первую кровь в карабахском конфликте пролили армяне. Это они поставили перед собой цель захватить наши земли. В процессе реализации этой цели ими были проведены этнические чистки, в результате которых в РА, на исконно азербайджанских территориях, не осталось азербайджанцев. Правда, всего этого Пашинян решил не рассказывать. Каким-то коротким получился у него сеанс саморазоблачения, недоделанным.

В целом, все его интервью было набором оправданий, попыток свалить свою вину на кого угодно, только бы не признавать своих ошибок. "Как объяснить человеку, что можно умереть ради мира?", вопрошает Пашинян, словно ответ на этот вопрос не лежит на поверхности. Очевидно же, что все было в его руках. Азербайджан предлагал мир, основанный на соблюдении Арменией международного права, резолюций ООН.

Но Пашинян пошел по пути провокаций и спровоцировал войну. К войне ради удержания оккупированных территорий другого государства. Так что, родители армянских военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, должны спрашивать с Никола Воваевича- зачем он сделал войну неизбежной, не соглашаясь на справедливый мир, предлагавшийся официальным Баку?!

Азербайджан и сейчас предлагает Армении справедливый мир. Президент нашей страны об этом четко сказал в своем интервью. "Мое послание армянам в Армении: мы хотим мира с вашим государством. Еще один призыв - четко осознать нынешнюю геополитическую ситуацию и расстановку сил", заявил он. Это честный совет. Теперь мяч, как говорят в таких случаях, на армянской стороне поля.

То же самое касается и карабахских армян. "Карабахские армяне должны понять, что будучи частью азербайджанского общества с гарантиями безопасности и правами, в том числе образовательными, культурными, религиозными, муниципальными, они смогут жить нормальной жизнью, ими больше не будут манипулировать. Мы предлагаем им нормальную жизнь. И я думаю, что, если они меня услышат, они должны это понять. И они знают, что просто так я это говорить не стал бы", заявил Президент Азербайджана. И не только карабахские армяне и граждане РА, но и все в мире знают, что глава нашего государства является тем, кто всегда отвечает за каждое сказанное слово.