Неизбежное армянское отрезвление: Азербайджан установил новую реальность

Автор: Акпер Гасанов

Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют чай. Можно, впрочем, заменить чай на любой иной напиток- это не принципиально. Куда важнее то, что армяне только сейчас, медленно и натужно, борясь со внутренними комплексами и разрушая собственные мифы, начинают осознавать новые реалии.

Вот, к примеру, один из бывших лидеров карабахских сепаратистов, военный преступник Самвел Бабаян подтвердил свое предложение вступить в диалог с Азербайджаном с целью создания взаимного доверия. Об этом он сказал в интервью армянскому журналисту Артуру Киракосяну. Забавно слышать, к примеру, что у бывшего полевого командира "Само" есть "пакет конкретных шагов", о которых можно договориться с Баку.

Кто ему влил в уши, что в Баку кто-то с ним собирается о чем-то договариваться?! Само по себе такое предложение, озвученное тем, кто лично убивал азербайджанцев, шокирует своим цинизмом. С таким же "успехом" арестованный в РФ Игорь Стрелков, он же Гиркин, приговоренный к пожизненному заключению судом в Гааге по делу о сбитом Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров, мог бы попробовать себя в роли "миротворца", предлагая наладить мосты взаимного доверия между Россией и Украиной.

Но, речь сейчас идет не о масштабах наглости и глупости Бабаяна, а о темпах прозрения, даже с его стороны. По его словам, "власти Армении считают, что "в правительстве Карабаха... теперь сами знают, что делают, я не в курсе. Может, после сидячей забастовки следующим крайним шагом Араика Арутюняна будет голодовка, я не присоединяюсь к таким легкомысленным видам борьбы".

Иронизируя над этой фразой Бабаяна нужно заметить, что даже если бы он согласился принять участие в клоунаде, которую устроил "узник палатки" Араик Арутюнян, это в итоге ни к чему не привело. Даже если бы к Араику и к Самвелу присоединился бы московский засланец Рубен Варданян и они все, по очереди или сразу, сидели, висели, голодали, бродили нагишом по Ханкенди- ничего бы это не изменило.

Но, вынужден заметить, что даже в речах Бабаяна оказалось возможно обнаружить рациональное зерно. Но для начала напомню, что так называемые "общественные организации" карабахских армян "решительно осудили и назвали неприемлемым" заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам состоявшейся в Брюсселе последней встречи, согласно которому дорога Агдам-Ханкенди рассматривалась как способ оказания гуманитарной помощи армянам Карабахского района Азербайджана.

Так, говоря о поставках продовольствия через Агдам, Бабаян посоветовал сепаратистам "спуститься с воздуха на землю и понять, что мы имеем дело с ситуацией, сложившейся после 9 ноября 2020 года, а не с тем, что было до этого". Вот тут он прав. И чем скорее к таким же выводам придут все карабахские армяне, тем лучше будет для них самих.

Напомню, что сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, глава государства подчеркнул: "Карабах -это Азербайджан? Азербайджан! Это все признают? Да, все признают. А почему тогда из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом".

Действительно, все действия лидеров карабахских сепаратистов, а также тех, кто им дает советы- нелепы, комичны. При этом, данные действия как-раз и свидетельствуют о том, что у них какой-то кризис жанра. Но кризис кризисом, а принимать новые реалии им придется. Потому, что нет никаких ресурсов у армянской стороны для противостояния неизбежному.

Вот и говоря о процессе налаживания контактов с представителями армян в Карабахе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что с нашей стороны был назначен специальный представитель. "Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений", подчеркнул глава нашего государства.

И это был очередной, четкий "месседж" армянской стороне. Таких "месседжей" действительно было уже достаточно много. Пора бы уже и понять их смысл. Пора бы уже осознать, что на дворе лето 2023 года, а не весна 1992 года. Но, армянская сторона и тут умудряется демонстрировать свою "оригинальность". Это их выбор. Это их ошибки. Катастрофические, глубинные. Исправление которых неизбежно. И процесс их признания уже пошел. А Азербайджан смотрит на то, как медленно происходит принятие реальности с армянской стороны, не спеша, попивая чай в Шуше и в иных освобожденных уголках нашей Родины.