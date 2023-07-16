Истерика в Армении после Брюсселя: конструктивизм Азербайджана имеет пределы

Автор: Акпер Гасанов

Вчера в Брюсселе состоялись переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. В тот же день в РА и среди карабахских сепаратистов был зафиксирован очередной приступ истерики, паники, сетования на судьбу и поиск виновных во всех армянских бедах.

Но, для начала, напомню о заявлении, которое сделал по итогам этой встречи Шарль Мишель. Он подчеркнул, что призвал обе стороны предпринять дальнейшие "смелые шаги для обеспечения решительного и необратимого прогресса на пути нормализации отношений". Азербайджан никогда не отказывался от осуществления шагов, которые бы вели к установлению долгосрочного мира, чего не скажешь об Армении.

Очередное тому доказательство - 16 июля около 02:30 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в Ведийском районе, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Гараагадж Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Особо подчеркну, что стреляли по нашим позициям ВС Армении, с территории Армении. То есть, сваливать все на "силы самообороны" карабахских сепаратистов, якобы не подчиняющихся призывам официального Еревана о разоружении, не получится. Очередная военная провокация с армянской стороны не могла иметь место без личного на то согласия Никола Пашиняна, как армянского Верховного Главнокомандующего.

"Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили, что уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга, исходя из того, что территория Армении занимает 29 800 кв. км, а Азербайджана - 86 600 кв. км.", - сказал далее Шарль Мишель.

В армянских СМИ уже началась истерика на сей счет. Там вопят о том, что "Азербайджан держит под оккупацией территории нашей страны и никуда не собирается отсюда уходить".

Конечно же, это примитивная ложь. Азербайджан всего лишь контролирует господствующие высоты, находящиеся на территории нашей страны, но позволяющие видеть все передвижения армянской армии.

Кроме того, в условиях отсутствия мирного договора, процесса делимитации и демаркации границ, при очевидном нежелании Никола Пашиняна переходить от слов к делу, рассуждения о том, что в реальности проходит граница между нашими странами - предмет полемики.

Тем более, что в Армении звучат голоса "реваншистов". К примеру, депутат Национального собрания Армении Андраник Теванян написал на своей странице в Facebook, что "осада "арцаха" является следствием решения Никола Пашиняна, принятого им в Праге в 2022 году, и если это армянский народ терпит, то они принимают к сведению этот подход армянского народа".

Как видим, вновь используется термин, рожденный армянской мифологией. Никакого "арцаха" не было, нет и не будет, но действия армянских "реваншистов" показательны. Пашиняна обвиняют в том, что он признал территориальную целостность Азербайджана. Признал, повторюсь, на словах. Но этого оказалось достаточно, чтобы "реваншисты" в Армении обвиняли его в предательстве национальных интересов армянского народа. Эти интересы, что очевидно, состоят в нежелании и неготовности признавать Карабахский экономический район территорией нашей страны.

Проживающие там этнические армяне озвучивают воззвания к миру, нося в карманах штанов паспорта граждан Армении, что является провокацией. Но об этом никогда не расскажут ни Никол Пашинян, ни "реваншистские " силы в Армении, ни лидеры карабахских сепаратистов, ни армянские СМИ. Последние активно выступают против вывода незаконных вооруженных формирований Армении с территории Азербайджана.

Они пишут, что это "означает разоружение единственного оставшегося бастиона "арцаха"- сил самообороны". Как можно строить планы о мирном сосуществовании с носителями таких взглядов на реальность?! Судя по всему, предстоит еще проделать очень долгую дорогу по отрезвлению армянской стороны, без чего просто невозможно установление долгосрочного мира.

Все это - в будущем. А пока отмечу следующее заявление Ш.Мишеля.

"Я также отметил готовность Азербайджана в равной степени осуществлять гуманитарные поставки через Агдам", - заявил он.

В армянских СМИ уже успели закатить истерику и на сей счет. Там пишут, что такое развитие событий означает окончательное признание того, что только Азербайджан будет вправе решать, сколько, когда и что можно будет перевозить в Карабахский экономический район Азербайджана.

То есть, в армянской прессе создается почва для отказа от очередного конструктивного предложения официального Баку, которое нашло одобрение со стороны Шарля Мишеля. Армянская сторона, судя по всему, настроена максимально долго спекулировать мифом о "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Если это так, то тем хуже для них. Азербайджан свой конструктивизм проявил. Дальше может наступить пора иных, имеющих под собой все основания, действий официального Баку по отрезвлению армянской стороны, не желающей установления долгосрочного мира.