В Джебраиле завершена подготовка к внеочередным президентским выборам

По Джебраил-Губадлинскому избирательному округу №120 созданы 83 избирательных участка и зарегистрированы 56 439 избирателей. Четыре избирательных участка будут действовать на освобожденной от оккупации территории Джебраильского района, на них зарегистрированы 3480 избирателей, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на secki-2024.az.

Так, 1184 человека смогут проголосовать на Джебраильском городском избирательном участке №80, 1382 - на городском избирательном участке №83, 419 - на избирательном участке №81 в "Экономической зоне Аразской долины" в селе Солтанлы, 495 - на избирательном участке №82 в селе Дашкесан. Это те избиратели, кто работает на освобожденных от оккупации территориях.

11 участков по округу расположены в городке вынужденных переселенцев на территории Билясуварского района, 1 избирательный участок - в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, остальные избирательные участки - в 54 районах и городах. Подготовительные работы завершены на всех избирательных участках округа, включая избирательные участки на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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