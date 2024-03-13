Заместитель генсека ООН примет участие в XI Глобальном Бакинском форуме

Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос примет участие в XI Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает в среду Day.Az, информация об этом опубликована на официальной странице Международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ).

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет 14-16 марта 2024 года.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров и министров, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей из 61 страны.

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