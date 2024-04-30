https://news.day.az/politics/1656408.html Посол Франции вернулась в Азербайджан
Посол Франции вернулась в Азербайджан
Посол Франции Анн Буайон вернулась в Азербайджан.
Об этом во вторник Day.Az сообщили из дипломатического источника.
Было отмечено, что посол уже приступила к продолжению выполнения своей дипломатической деятельности.
Напомним, что 16 апреля Франция отозвала своего посла в Азербайджане. Париж заявил, что это связано с "односторонними действиями Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
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