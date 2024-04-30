Посол Франции вернулась в Азербайджан

Посол Франции Анн Буайон вернулась в Азербайджан.

Об этом во вторник Day.Az сообщили из дипломатического источника.

Было отмечено, что посол уже приступила к продолжению выполнения своей дипломатической деятельности.

Напомним, что 16 апреля Франция отозвала своего посла в Азербайджане. Париж заявил, что это связано с "односторонними действиями Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!