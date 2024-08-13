Парламентские выборы могут заново сформировать роль и влияние Азербайджана в регионе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в интервью Независимому медиа-центру "Выборы2024" заявил турецкий профессор Мехмет Юдже, который также поделился своим видением о значении парламентских выборов, которые состоятся 1 сентября в Азербайджане.

Он отметил, что победа во Второй Карабахской войне стала началом новой эпохи для Азербайджана.

"Благодаря этой победе Азербайджан освободил свои территории, оккупированные армянами во время Первой Карабахской войны, и полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Азербайджан продемонстрировал свою мощную армию и сильные лидерские качества.

Иными словами, Азербайджан из страны с оккупированными территориями превратился в страну-победителя, добившуюся этого своими силами. Это изменение статуса, естественно, привело к переосмыслению как внутренней, так и внешней политики Азербайджана.

Соответственно, вначале были проведены президентские выборы. На выборах 7 февраля Президент Ильхам Алиев был переизбран с высоким результатом, после чего была определена новая стратегия", - сказал он.

По его словам, сейчас Азербайджан стремительно движется к своим целям, для достижения которых необходимы новые парламентские выборы, чтобы сформировать законодательный орган, представляющий все территории страны, включая Карабах.

Он упомянул, что новый парламент с новоизбранными депутатами будет неуклонно двигаться к достижению новых целей страны.

"Парламентские выборы в Азербайджане также будут иметь важные последствия для региональной политики. Азербайджан является ключевым актором на Южном Кавказе. Эти выборы могут заново сформировать политическую роль и влияние Азербайджана в регионе.

Стабильный Азербайджан может способствовать развитию регионального сотрудничества и содействовать урегулированию других конфликтов в регионе. В итоге, парламентские выборы могут привести к значительным изменениям как во внутренней политике Азербайджана, так и в региональных процессах. Эти изменения могут оказать серьезное влияние на будущее страны и на общую политическую и экономическую ситуацию на Южном Кавказе", - подчеркнул М.Юдже.

Турецкий профессор также отметил, что с точки зрения международных отношений, выборы в стране, восстановившей свою территориальную целостность, особенно важны для укрепления международной легитимности и поддержки Карабаха.

"Демократический и прозрачный избирательный процесс повысит авторитет Азербайджана на международной арене и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Кроме того, победа в Карабахе изменила баланс сил на Южном Кавказе. В этом контексте предстоящие выборы укрепят новую позицию Азербайджана и окажут положительное влияние на дипломатические отношения в регионе", - добавил М.Юдже.

Ранее декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже отметил, что с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 году в регионе сложилась новая ситуация. Восстановивший территориальную целостность Азербайджан, с одной стороны, старается установить устойчивый мир с Арменией, а с другой - прилагает большие усилия для региональной стабильности. В этом контексте Азербайджан проводит диверсифицированную внешнюю политику, которая привела к ряду важных результатов в стране.

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