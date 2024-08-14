Принята отставка председателя ЦИК Нахчывана, выдвинутого кандидатом в депутаты

14 августа состоялось первое заседание внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Day.Az, в повестке также был вопрос о внесении изменений в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчыванской АР.

Заместитель председателя Верховного Меджлиса Анар Ибрагимов отметил, что последний состав Центральной избирательной комиссии Нахчыванской АР был избран решением Верховного Меджлиса от 30 декабря 2020 года. На заседании ЦИК, состоявшемся 22 июля 2024 года, председатель комиссии Алиев Аждар Захид оглу был освобожден от должности председателя на основании своего заявления.

24 июля 2024 года член комиссии Аждар Алиев выдвинул свою кандидатуру на внеочередные выборы в Верховный Меджлис, которые состоятся 1 сентября 2024 года. В соответствии с соответствующей статьей закона Нахчыванской Автономной Республики "О выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики" полномочия члена избирательной комиссии прекращаются при выдвижении кандидата в депутаты Верховного Меджлиса. Таким образом, Алиев Аждар Захид оглу не может быть членом Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с Конституцией Нахчыванской Автономной Республики Верховный Меджлис по предложению высшего должностного лица Нахчыванской Автономной Республики решает вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики. Учитывая сказанное, заместитель председателя предложил кандидатуру Оруджалиева Рамиля Али оглу в качестве члена Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики.

Была предоставлена информация о кандидате и после зачтения решения о внесении изменений в решение Верховного Меджлиса от 30 декабря 2020 года в связи с избранием Рамиля Оруджалиева членом Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики оно было вынесено на голосование и принято.

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