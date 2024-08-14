Кандидат в депутаты Милли Меджлиса Солтан Мамедов встретился с избирателями

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от Хазарского первого избирательного округа №12 Солтан Мамедов начал избирательную кампанию.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках агитационной работы проводятся встречи с избирателями в поселках Мардакян, Шаган и Бузовна, проводится обмен мнениями вокруг избирательной платформы кандидата.

Уже состоялись встречи с мардакянскими избирателями во Дворце культуры поселка, а с жителями Шагана - в местном Центре культуры. Кроме того, С.Мамедов и члены его команды находятся в тесном контакте с семьями шехидов и гази. С.Мамедов посетил в Мардакяне дома шехида апрельских боев Камрана Ширалиева и ветерана Отечественной войны Вюсала Аббасова, встретился с членами их семей.

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