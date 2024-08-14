Парламентские выборы подтверждают совершенство политической системы Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в беседе с корреспондентом Независимого медиа-центра "Выборы 2024" генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко заявил, что после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана некоторые внешние силы пытаются вмешаться в ситуацию в регионе и оказать негативное влияние.

По его словам, парламентские выборы играют ключевую роль в жизни любой страны.

"Я уверен, что выборы, которые состоятся 1 сентября, вновь продемонстрируют совершенство и эффективность политической системы Азербайджана.

Именно поэтому стабильность политической системы Азербайджана является приоритетной задачей. Проведение парламентских выборов после президентских выборов обеспечит необходимые условия для укрепления стабильности и дальнейшего уверенного развития страны. Особое значение этих выборов заключается в том, что они впервые пройдут на освобожденных территориях Карабаха", - сказал известный российский политический аналитик.

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