Делегация Сената парламента Казахстана побывала в Милли Меджлисе

14 августа руководитель Аппарата Милли Меджлиса (парламент) Фарид Гаджиев встретился с делегацией во главе с руководителем Аппарата Сената парламента Республики Казахстан Максимом Споткаем.

Как сообщили в среду Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, Фарид Гаджиев поделился мнением о многовековых дружественных и братских отношениях между азербайджанским и казахским народами, основанных на глубоких корнях. Отметив, что после обретения нашими странами независимости двусторонние отношения еще более укрепились, руководитель Аппарата подчеркнул исключительную роль глав государств в развитии связей, констатировал значение взаимных визитов на высшем и высоком уровне, проводимых переговоров, регулярных встреч.

Говоря о полном восстановлении суверенитета Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны и успешных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в прошлом году, Фарид Гаджиев поблагодарил казахстанскую сторону за справедливую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Он с удовлетворением отметил участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы - подарка казахского народа, построенного в освобожденном от оккупации городе Физули в марте текущего года.

Делегация также была проинформирована о структуре Милли Меджлиса и его Аппарата, избирательной системе в стране, процессе законотворчества, действующих комитетах и комиссиях, представленности партий, внешних связях парламента. Фарид Гаджиев поделился мыслями о подготовке к предстоящим 1 сентября внеочередным выборам в Милли Меджлис.

На встрече говорилось о том, что Азербайджан равно, как во всех сферах крайне заинтересован в развитии межпарламентских связей. Была отмечена роль взаимных визитов председателей парламентов, проводимых в различные времена переговоров в развитии двусторонних связей, выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством парламентов стран в международных организациях. Особо подчеркнута важность углубления сотрудничества между аппаратами парламентов. Гость, в свою очередь, пригласил руководителя Аппарата Милли Меджлиса посетить Казахстан.

Выразив удовлетворение нахождением в Азербайджане, Максим Споткай говорил об исторических дружественных и братских отношениях между нашими странами, констатировал особую роль Президентов стран в развитии связей, важность сотрудничества между законодательными органами в углублении двусторонних отношений, значение обмена опытом и регулярных визитов.

Во встрече приняли участие заместители руководителя Аппарата Милли Меджлиса Яшар Амашов, Рустам Махмудов.

Также состоялись встречи между представителями отделов государственного строительства, административного и военного законодательства, экономического законодательства, социального законодательства, международных отношений и информационных ресурсов и технологий Аппарата Милли Меджлиса и членами соответствующих отделов, представленных в делегации.

На встречах была представлена информация о функциях, направлениях деятельности, принципах работы отделов парламента, их участии в законодательной деятельности, процессе подготовки, принятия и вступления в силу законопроектов, а также международных связях Милли Меджлиса VI созыва и проводимой им успешной парламентской дипломатии, применяемых технологических новшествах и созданных электронных системах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества и обмене опытом между структурами аппаратов парламентов, а также по интересующим стороны другим вопросам, даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Делегация во главе с руководителем Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан Максимом Споткаем, находясь в Милли Меджлисе, также ознакомилась с административным зданием парламента.

Ознакомившись с залом Пленарного заседания парламента, заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов проинформировал гостей об условиях работы, созданных здесь для депутатов, процедурах проведения пленарного заседания парламента.

Затем в фойе административного здания парламента гости ознакомились с "уголком Победы", созданным по инициативе председателя Милли Меджлиса VI созыва Сахибы Гафаровой и посвященным победе в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Было отмечено, что в этом "уголке" высечены имена азербайджанских солдат и офицеров, погибших во время войны и ставших шехидами. Гости ознакомились с орденами и медалями, расположенными в "уголке" и учрежденными в честь победы в Отечественной войне, и другой информацией.

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