Франция использовала ветеринарные препараты на народе Реюньона.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня член Движения за независимость"Ka Ubuntu" Бенжамин Клемен во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проходящей в городе Баку.

Он отметил, что Франция относилась к народу Реюньона как к животным.

"Женщинам проводили операции, ложно утверждая, что это необходимо для их здоровья. Однако у них забирали детей из утробы и отправляли в разные места. Также изменяли их имена, фамилии и места рождения. Таким образом, они полностью теряли связь со своими семьями. Тысячи детей были насильственно разлучены со своими семьями", - добавил он.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.