Мы будем вместе с Азербайджаном

Чту память шехидов 20 Января, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, и разделяю боль братского азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

"В радости и печали мы продолжим быть вместе с Азербайджаном как "одна нация, два государства"", - отметил спикер Великого национального собрания Турции.