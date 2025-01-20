https://news.day.az/politics/1724142.html Мы будем вместе с Азербайджаном - Нуман Куртулмуш - ФОТО Чту память шехидов 20 Января, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, и разделяю боль братского азербайджанского народа. Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
Мы будем вместе с Азербайджаном - Нуман Куртулмуш - ФОТО
Чту память шехидов 20 Января, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, и разделяю боль братского азербайджанского народа.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети "Х" поделился спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
"В радости и печали мы продолжим быть вместе с Азербайджаном как "одна нация, два государства"", - отметил спикер Великого национального собрания Турции.
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