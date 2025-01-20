Apple не сможет выпускать новейшие iPhone в США

Корпорация Apple не сможет выпускать новейшие процессоры для iPhone на заводах в США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Си Си Вэй заявил, что его компания столкнулась с проблемами при налаживании процессов на заводах в США. TSMC является главным производителем чипов для Apple. Из заявления руководителя компании следует, что TSMC не сможет производить в Соединенных Штатах самое передовое оборудование.

Си Си Вэй заметил, что его корпорация строила завод в штате Аризона минимум в два раза дольше, чем на Тайване. "Каждый шаг требует разрешения, а после одобрения разрешения это занимает как минимум вдвое больше времени, чем на Тайване", - подчеркнул топ-менеджер. Также Си Си Вэй заявил, что TSMC будет сложно использовать свои новейшие технологии в США - в том числе, из-за сложностей в цепочке поставок.

Так, оказалось, что стоимость поставок химикатов в США в пять раз выше, чем на Тайване. Кроме того, на родине Apple не хватает квалифицированных рабочих. Специалисты Reuters отметили, что из-за этого TSMC будет производить в США не самое новое оборудование, а выпуск новейших процессоров для Apple продолжится на Тайване.