В Баку прошел вечер классической музыки памяти шехидов 20 Января

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер памяти, посвященный 35-й годовщине жертв трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

Перед началом мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания. Было отмечено, что трагедия 20 Января навсегда запечатлелась в памяти нашего народа как страница скорби и печали, гордости и героизма за свободу и независимость Азербайджана.

Под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов) и Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова) выступил солист Аяз Керимов (тенор).

В программе прозвучали Симфония "Баку-90" А.Рзаева, "Смерть Зигфрида и траурный марш" Р.Вагнера, "Дороги к свободе" Р. Алиева, "Голос Огненной Земли" из кантаты "Азербайджанцы" А.Ализаде.

Фото - Кямран Багиров.

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