Мирные переговоры по Украине могут пройти в Турции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может принять на своей территории переговоры "основных игроков" и положить конец украинскому конфликту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Фицо подчеркнул, что Братислава "не стремится организовать встречу на высшем уровне, а проводит мероприятия мирного характера на более низких уровнях".

Словацкий премьер полагает, что мирные переговоры на высшем уровне должны состояться в стране, "которая абсолютно нейтральна в этом вопросе и не имеет отношения к Международному уголовному суду".