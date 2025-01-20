НОК Азербайджана обратится в МОК из-за некачественных медалей

Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратится в Международный олимпийский комитет после проверки всех медалей, потерявших качество, которые были завоеваны азербайджанскими спортсменами на Олимпиаде в Париже.

Об этом в ответ на запрос Day.Az заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Мурад Фарзалиев.

Он отметил, что проводится тщательное разбирательство по этому вопросу.

"Идет разбирательство по поводу медалей, завоеванных на летних Олимпийских играх "Париж-2024", которые оказались низкого качества. Некоторые спортсмены уже обратились к нам, но не все. Все медали будут проверены, и после завершения разбирательства мы подадим апелляцию в Международный олимпийский комитет", - добавил М.Фарзалиев.

Напомним, что ряд спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже-2024, заявили, что медали были низкого качества, он потеряли цвет и внешняя сторона отслоилась.

Спортсмены, завоевавшие награды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернули в оргкомитет более 100 медалей с жалобами на низкое качество продукции.

После первых жалоб оргкомитет пообещал поменять медали всех спортсменов, которые жаловались на повреждения или плохое качество. Однако на фоне массового возврата медалей директор Парижского монетного двора, где изготавливались медали, Марк Шварц решил уволить трех руководителей производственного отдела.