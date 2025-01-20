Медали, представленные на Летних Олимпийских играх "Париж-2024", оказались низкого качества.

Об этом Day.Az заявил бронзовый призёр Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрет Джафаров.

"Медали, которые нам вручили в Париже, некачественные", - отметил Джафаров.

Джафаров отметил, что с медали, врученной ему, сошел цвет и отслаивается верхний слой.

Напомним, что более 100 медалей, завоёванных на Олимпиаде 2024 года в Париже, были возвращены в организационный комитет из-за жалоб на их качество.

После первых жалоб организаторы пообещали заменить награды всем спортсменам, выразившим недовольство. Однако на фоне массового возврата медалей директор Парижского монетного двора Марк Шварц принял решение уволить трёх руководителей производственного отдела.