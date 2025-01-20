https://news.day.az/world/1724134.html Генконсульство Турции в Алеппо возобновило работу - спустя 12 лет Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило свою деятельность спустя 12 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Анадолу". Перед зданием консульства поднят флаг Турции.
Генконсульство Турции в Алеппо возобновило работу - спустя 12 лет
Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило свою деятельность спустя 12 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Анадолу".
Перед зданием консульства поднят флаг Турции.
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