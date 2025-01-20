Генконсульство Турции в Алеппо возобновило работу

Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило свою деятельность спустя 12 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Перед зданием консульства поднят флаг Турции.