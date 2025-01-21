Пашинян отправил Мкртчяна подлизываться к команде Трампа

Автор: Мехти Ахмедзаде

Инаугурация Дональда Трампа, которая стала событием мирового масштаба, не осталась без внимания армянских чиновников. Пока весь мир обсуждает перспективы новой администрации США, Армения, не теряя времени, поспешила напомнить о себе. Однако вместо достойного дипломатического подхода Ереван, похоже, решил пойти по привычному пути: подлизывания и самоунижения перед сильными мира сего.

Так министр труда Армении Нарек Мкртчян внезапно оказался в эпицентре инаугурационных мероприятий. Его визит ознаменовался встречами с будущим госсекретарем Марко Рубио, друзьями Трампа Кристофером Руди, Патриком Орландо и другими влиятельными лицами.

Министр заявил, что со всеми встреченными он "тепло" пообщался. Впрочем, этот комментарий больше похож на привычный для Еревана ритуал, где Армения старается всеми силами завоевать хоть крупицу внимания крупных государств. При этом искренность таких встреч вызывает сомнения: сложно представить, чтобы представители США воспринимали подобное поведение иначе, чем очередную попытку прислониться к сильным союзникам.

Интересно, что сам Нарек Мкртчян, судя по всему, отправился в Вашингтон не по собственной инициативе. Пашинян отправил своего министра, чтобы тот доказал лояльность и попытался угодить команде Трампа.

Однако остается вопрос: что Армения может предложить в ответ? Экономика страны в упадке, политическая репутация - на уровне бесконечных скандалов, а внешнеполитическая стратегия сводится к жалобам и попыткам выставить себя жертвой. На фоне всего этого встречи Мкртчяна с американскими чиновниками больше напоминают театр абсурда, чем серьезный дипломатический шаг.

Армения снова делает то, что умеет лучше всего? - пытается понравиться за счет самоуничижения и громких слов без реального содержания.