Когда врачи в Азербайджане начнут выписывать рецепты в электронном виде?

Процесс полного перехода на электронную систему рецептов идет медленно. Врачи по-прежнему используют бумажные рецепты.

Как сообщает Day.Az, с 1 января прошлого года в стране планировалось начать выписывать рецепты в электронном виде. Целью данного решения является сбор данных о пациентах в централизованной системе и обеспечение точности и прозрачности назначений. Однако отмечается, что многие медицинские учреждения по-прежнему выписывают рецепты в бумажном виде.

Большинство аптек вообще не выдают электронные рецепты. В некоторых случаях, наоборот, количество таких заявлений возросло.

В Минздраве заявили, что во всех подведомственных ему медицинских учреждениях рецепты пациентам теперь выдаются только в электронном виде. Другим учреждениям здравоохранения и медицинским учреждениям направлены циркулярные письма о важности использования системы "Электронный рецепт" и обеспечении перехода на систему "Электронный рецепт". Каждый гражданин имеет право запросить "Электронный рецепт" у врача, выписавшего лечение. Врачи, назначающие лечение, должны проявить инициативу по внедрению электронной системы выписки рецептов и предоставлять рецепты пациентам в электронном виде. В медицинских учреждениях проводится регулярный мониторинг внедрения электронных рецептов. В случае отказа врачей выписывать "Электронный рецепт", а аптеки отказываются отпускать лекарства по этому рецепту, граждане могут обратиться по номерам "Горячей линии", действующим в рамках Центра цифрового здравоохранения.

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