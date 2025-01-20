Трамп поручил организовать разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

Как передает Day.Az, об этом сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, одна из целей разговора - обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта в Украине.

По данным CNN, представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться к разговору с Путиным несколько недель назад, но пока неясно, определена ли дата звонка окончательно.