https://news.day.az/world/1724014.html Трамп поручил организовать разговор с Путиным - СМИ Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Как передает Day.Az, об этом сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.
Трамп поручил организовать разговор с Путиным - СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.
Как передает Day.Az, об этом сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, одна из целей разговора - обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта в Украине.
По данным CNN, представители команды Трампа по нацбезопасности начали готовиться к разговору с Путиным несколько недель назад, но пока неясно, определена ли дата звонка окончательно.
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