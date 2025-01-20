США сталкиваются с внутренним кризисом

Соединенные Штаты в настоящее время сталкиваются с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Сейчас наше правительство не может справиться даже с простым внутренним кризисом, в то же время спотыкаясь о непрерывную череду катастрофических событий за рубежом", - утверждал он, имея в виду правительство 46-го президента Джо Байдена.

По словам Трампа, с его приходом ситуация изменится.