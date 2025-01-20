https://news.day.az/world/1724215.html США сталкиваются с внутренним кризисом - признание Трампа Соединенные Штаты в настоящее время сталкиваются с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.
США сталкиваются с внутренним кризисом - признание Трампа
Соединенные Штаты в настоящее время сталкиваются с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.
"Сейчас наше правительство не может справиться даже с простым внутренним кризисом, в то же время спотыкаясь о непрерывную череду катастрофических событий за рубежом", - утверждал он, имея в виду правительство 46-го президента Джо Байдена.
По словам Трампа, с его приходом ситуация изменится.
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