Еще одна потеря у соперника "Карабаха"

Стало известно о состоянии травмированных футболистов ФКСБ, соперника "Карабаха" в Лиге Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил спортивный директор румынского клуба Михай Стойка.

Он сообщил, что к Дариусу Олару, который выбыл на три месяца из-за травмы, полученной во время тренировочного сбора в Анталье, присоединился еще один игрок. Представитель клуба отметил, что команда также потеряла Октавиана Попеску:

"Октавиан не будет играть как минимум два месяца". Да, на первый взгляд травма не кажется серьезной. Но мы не хотим рисковать. Хотим, чтобы он вернулся в хорошей форме и полностью подготовленным. На его позиции могут играть Александру Муси, Михай Тома и Александру Стоян".

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ состоится 23 января.