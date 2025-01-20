Байден помиловал бывшего главного инфекциониста США

Президент США Джо Байден помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, а также бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Об этом сообщили в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В список помилованных американским президентом также вошли члены специального комитета палаты представителей конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года.

Милли обвиняли в госизмене. В книге журналиста Washington Post Боба Вудворда и его коллеги Роберта Косты "Опасность" утверждалось, что генерал в тайне от главнокомандующего звонил китайскому коллеге Ли Цзочэну. Известно также, что прошедшей осенью Милли назвал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа "фашистом до мозга костей".

В 2023 году в Конгрессе США Энтони Фаучи был обвинен в том, что заказал научную статью, которая оспаривала версию утечки коронавируса из китайской лаборатории, а потом с подиума Белого дома ссылался на нее как на опровержение искусственного происхождения болезни.