Трамп раскритиковал Байдена за решение об упреждающем помиловании ряда лиц

Трамп раскритиковал Байдена за решение об упреждающем помиловании ряда лиц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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