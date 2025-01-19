"Галатасарай" хочет подписать Гюндогана

Турецкая футбольная команда "Галатасарай" заинтересована в подписании немецкого полузащитника английского "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом опубликовало издание "Todofichajes".

Турецкий клуб уже провел переговоры с немецкой звездой. Стамбульская команда предложила игроку двухлетний контракт.

Сообщается, что английский гранд не будет мешать переходу Гюндогана в "Галатасарай".

Отметим, что Илкай Гюндоган, присоединившийся к "Манчестер Сити" прошлым летом, в этом сезоне сыграл 27 матчей. Немецкий полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу.