https://news.day.az/sport/1723997.html "Галатасарай" хочет подписать Гюндогана Турецкая футбольная команда "Галатасарай" заинтересована в подписании немецкого полузащитника английского "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом опубликовало издание "Todofichajes". Турецкий клуб уже провел переговоры с немецкой звездой.
"Галатасарай" хочет подписать Гюндогана
Турецкая футбольная команда "Галатасарай" заинтересована в подписании немецкого полузащитника английского "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом опубликовало издание "Todofichajes".
Турецкий клуб уже провел переговоры с немецкой звездой. Стамбульская команда предложила игроку двухлетний контракт.
Сообщается, что английский гранд не будет мешать переходу Гюндогана в "Галатасарай".
Отметим, что Илкай Гюндоган, присоединившийся к "Манчестер Сити" прошлым летом, в этом сезоне сыграл 27 матчей. Немецкий полузащитник забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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