Португалия планирует увеличить производство "зеленой энергии"

Энергетический переход является ключевым элементом экономической стратегии Португалии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвалью, выступая на панели "Геоэкономика энергетики и материалов" в рамках Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе.

"В прошлом году 71% производства электроэнергии в Португалии приходилось на возобновляемые источники: 28% - гидроэнергетика, 27% - ветроэнергетика, 10% - солнечная энергия, 6% - биомасса. Наша цель - достичь 93% возобновляемой электроэнергии и 51% в общем энергопотреблении", - отметила Карвалью.

Министр подчеркнула значимость возобновляемой энергии для привлечения инвестиций и обеспечения энергетической независимости. "Мы активно работаем над развитием сетей, систем хранения энергии и производства водорода, чтобы повысить нашу конкурентоспособность. Кроме того, наше сотрудничество с Испанией в создании интегрированного энергетического рынка на Иберийском полуострове имеет ключевое значение для снижения зависимости от внешних поставок", - добавила она.

Карвалью также отметила успехи Португалии в снижении зависимости от российского газа. "В 2021 году 15% нашего импорта газа приходилось на Россию, но к 2023 году эта доля сократилась до 5%. Основными поставщиками газа сейчас являются Нигерия и США", - подчеркнула министр.

Признав сложности, связанные с переходом на возобновляемую энергию в транспортной и строительной сферах, Карвалью выразила приверженность Португалии преодолению этих препятствий. "Мы стремимся к тому, чтобы этот переход был быстрым и устойчивым, одновременно снижая зависимость от внешних источников энергии", - заключила она.