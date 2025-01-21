"Мы проделали очень хорошую работу на поле и победили".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ капитан азербайджанской футбольной команды "Кяпаз" Егор Хвалько.

Он прокомментировал победу со счетом 5:2 над "Туран Товузом" в 19-м туре Премьер-лиги Мисли:

"Мы упорно боролись на поле. Один из голов команды забил я. Мы все сделали правильно в атаке. К сожалению, в начале сезона мы не смогли продемонстрировать ту игру, которую демонстрируем сейчас. "Кяпаз" - команда, которая проявляет характер в трудные моменты, независимо от того, кто находится на поле. Игроки сильно верят в себя. Мы приложили огромные усилия, чтобы спасти команду".

27-летний белорусский защитник оценил шансы представителя Гянджи остаться в Высшей лиге:

"Я думаю, что у нас 55-процентный шанс остаться в лиге. Потому что мы на два очка опережаем нашего соперника, занимающего последнее место - "Сабаил". Этот результат впоследствии может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Может, клуб не захочет продолжать со мной работать. Все будет зависеть от моего выступления во второй половине сезона".

Отметим, что "Кяпаз" занимает с 14 очками девятое место среди 10 команд.