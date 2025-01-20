Коллектив министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана посетил Аллею шехидов - ФОТО
В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января коллектив министерства цифрового развития и транспорта посетил Аллею шехидов.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на могилы шехидов, отдавших свои жизни за свободу Отчизны, были возложены гвоздики, почтена их светлая память.
Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.
Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.
В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.
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