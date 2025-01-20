В США примут важные решения по Ирану

В феврале администрация следующего президента США Дональда Трампа примет "ключевые решения" по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в интервью CBS советник политика по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, сейчас Ирану пришлось отступить из-за действий Израиля в регионе, его система противовоздушной обороны уничтожена, а поддерживаемая Тегераном палестинская группировка ХАМАС находится в полной изоляции. Советник полагает, что движение рассчитывало на поддержку ливанской шиитской группировки "Хезболла", но просчиталось, поэтому согласилось на перемирие в Газе.

"Так что сейчас момент для принятия этих ключевых решений, и мы сделаем это в течение следующего месяца", - сказал Уолтц.