Ветеран ВВС США заявил о встрече с НЛО

Ветеран ВВС США Джейк Барбер видел инопланетный, "нечеловеческий" яйцевидный летательный аппарат во время работы над секретной программой по поиску НЛО.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание New York Post, шокирующее заявление подкреплено видеозаписями и показаниями трех других ветеранов ВВС США.

Джейк Барбер был нанят военным ведомством для работы в качестве пилота вертолета, совершающего полеты к местам сбитых НЛО и во время выполнения заданий некоторые из замеченных им самолетов были "совершенно секретными" и имели объяснимое происхождение, в то время как другие имели "инопланетное" происхождение. Так, однажды Барбер, надев очки ночного видения, увидел яйцевидный самолет "без двигателя" с расстояния в 30 метров.

Как утверждает Барбер, высокопоставленные военные чиновники подтвердили ему, что объект представлял собой "нечеловеческую" технологию, сказал Барбер в отчёте, в котором его заявление подтверждают трое ветеранов.