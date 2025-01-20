Раскрыты траты Трампа на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп собрал на инаугурационные мероприятия рекордные $250 млн. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечалось, что инаугурационный комитет Трампа собрал более $150 млн с начала ноября. В 2017 году его комитет собрал около $107 млн, в то время как комитет Джо Байдена собрал около $62 млн в 2021 году.

20 января 2025 года Дональд Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год.

На прошлой неделе инаугурация Трампа была перенесена в закрытое помещение из-за морозной погоды. Церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении - последний раз в здании была организована вторая инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году.