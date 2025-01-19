Китай провел финальные испытания нового "загадочного оружия"

В Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

Ученые рассказали, что ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

"Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания", - говорится в публикации.