TAP определил дорожную карту для подготовки к транспортировке водорода

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP AG) определил дорожную карту для подготовки к транспортировке водорода, сообщили Day.Az в консорциуме TAP AG.

"Цель TAP - разработать инфраструктуру для транспортировки водорода. Мы определили дорожную карту для подготовки к среднесрочной и долгосрочной транспортировке смесей природного газа и водорода, а также возобновляемых газов. В 2021 году предварительное исследование подтвердило потенциал TAP для транспортировки водородных смесей в будущем. Сейчас мы проводим испытания материалов трубопровода в международной лаборатории. Результаты первых испытаний были получены в четвертом квартале 2024 года и в настоящее время находятся на стадии оценки. Следующие испытания уже начались, и их результаты ожидаются в 2025 году", - сообщил консорциум.

TAP AG отметил, что необходимые модификации могут быть определены только после полного анализа пригодности существующего трубопровода и другого оборудования.

"После завершения испытаний материалов потребуется их тщательная оценка. В дополнение к этому нужно будет оценить пригодность другого оборудования, необходимого для транспортировки водорода, и эти результаты нужно учитывать. Только после проведения всех проверок можно будет точнее определить готовность TAP к транспортировке водорода", - добавили в консорциуме.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора - 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.