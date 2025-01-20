Пожар на рынке в Лянкяране

В Лянкяране, на территории рынка произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

Сообщается, что сразу же на место происшествия были направлены силы Лянкяранского отделения Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара сгорела веранда магазина площадью 5 кв.м.

Остальная часть магазина и соседние объекты на территории рынка были защищены от огня.