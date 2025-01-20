Путин об отношениях с новой администрацией США

Россия открыта для диалога с новой администрацией США по Украине.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Мы также открыты для диалога с новой Администрацией США по украинскому конфликту. Самым важным вопросом здесь является устранение коренных причин кризиса. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что необходимо устранить первопричину кризиса, а целью урегулирования должен стать долгосрочный мир, а не краткосрочное примирение.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - отметил Путин.