Азербайджан против соперников из 69 стран в премьер-лиге

Всемирная федерация каратэ (WKF) обнародовала цифры первого турнира премьер-лиги в сезоне, который пройдет 24-26 января в Париже (Франция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он соберет около четырехсот атлетов из семидесяти стран. Среди них будут и азербайджанские каратисты Тургут Гасанов (84 кг), Фидан Теймурова (50 кг) и Нуран Рзазаде (67 кг).

Отметим, что на этапах премьер-лиги участники набирают очки за право попасть на чемпионат мира.