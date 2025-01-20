https://news.day.az/sport/1724148.html Азербайджан против соперников из 69 стран в премьер-лиге Всемирная федерация каратэ (WKF) обнародовала цифры первого турнира премьер-лиги в сезоне, который пройдет 24-26 января в Париже (Франция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он соберет около четырехсот атлетов из семидесяти стран.
Азербайджан против соперников из 69 стран в премьер-лиге
Всемирная федерация каратэ (WKF) обнародовала цифры первого турнира премьер-лиги в сезоне, который пройдет 24-26 января в Париже (Франция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он соберет около четырехсот атлетов из семидесяти стран. Среди них будут и азербайджанские каратисты Тургут Гасанов (84 кг), Фидан Теймурова (50 кг) и Нуран Рзазаде (67 кг).
Отметим, что на этапах премьер-лиги участники набирают очки за право попасть на чемпионат мира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре