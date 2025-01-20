Илон Маск может купить Intel

Появились сообщения о потенциальной заинтересованности Илона Маска в приобретении Intel. Эта информация, хотя и носит характер слухов, вызвала значительный рост акций компании почти на 10%. Источник информации - аналитическое агентство SemiAccurate, опубликовавшее доклад, где Илон Маск указан как один из потенциальных покупателей. Об этом сообщает WccfTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слухи подтверждаются сообщениями других аналитиков. Дилан Патель из SemiAnalysis, например, опубликовал в X (ранее Twitter) пост, намекающий на участие Маска в переговорах. Кроме того, аналитик Citibank Кристофер Дэнили прокомментировал ситуацию, заявив, что такое приобретение может быть невыгодно для Intel, если компания не наймет генерального директора, готового отказаться от бизнеса по производству чипов для сторонних заказчиков.

В докладе SemiAccurate говорится о 90% вероятности поглощения Intel. Помимо Маска, в потенциальных сделках фигурируют такие компании, как Qualcomm, ARM и AMD. По некоторым данным, переговоры, в которых якобы участвуют Маск, Global Foundries и Qualcomm, проходили в Мар-а-Лаго.

Хотя информация о причастности Маска к потенциальному поглощению Intel следует воспринимать с осторожностью, его участие могло бы кардинально изменить будущее компании, учитывая его финансовые возможности и склонность к радикальным изменениям. Позитивная реакция инвесторов и рост акций Intel свидетельствуют о том, что слухи принимаются рынком всерьез. Возвращение администрации Трампа также рассматривается как положительный фактор для Intel и других американских компаний.