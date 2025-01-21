Исполнительный директор МЭА рассказал о вызовах энергобезопасности

Программа энергетического перехода должна осуществляться в синергии с энергобезопасностью, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая на панельных обсуждениях "Геоэкономика энергии и материалов", прошедших в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Day.Az.

"Сегодня существует множество неопределенностей, но мы не должны терять себя и свою перспективу, рассматривая их. Хочу выделить несколько очевидных моментов. Прежде всего, это энергобезопасность. Современные вызовы энергобезопасности касаются нефти и газа, а будущие вызовы связаны с критически важными минералами, цепочками поставок и другими аспектами. Это постоянная проблема, которая останется с нами", - отметил Бирол.

Он подчеркнул, что изменения климата реальны, они уже происходят и будут усугубляться, если не изменить существующую политику.

"Сегодня более полумиллиона женщин и детей в Африке умирают преждевременно из-за отсутствия доступа к "чистым" методам приготовления пищи. Если посмотреть на рынки, стоимость батарей в прошлом году снизилась на 20 процентов, как и стоимость некоторых других технологий "чистой" энергии. Ядерная энергетика, как прогнозировало МЭА три года назад, сейчас переживает сильный подъем. Что касается инвестиций, вложения в электрический сектор сейчас превышают инвестиции в нефть, газ и уголь, взятые вместе", - добавил он.

Говоря о вызовах энергобезопасности, Бирол подчеркнул важность диверсификации.