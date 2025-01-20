В Азербайджане ожидается понижение цен на некоторые продукты

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые правила, направленные на стабилизацию цен на продукты питания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, были утверждены "Правила закупки, хранения, выпуска и учета товаров для государственных резервов".

Экономист Рашад Гасанов пояснил, что согласно данному документу будет проводиться мониторинг ситуации на потребительском рынке. В случае повышения цен на стратегически важные товары, их стоимость будет регулироваться.

"Если будет зафиксирован необоснованный рост цен на такие продукты, как хлеб, чай, сахар, масло, рис и другие, предполагается использовать государственные резервы для снижения стоимости", - сообщил эксперт.

По его мнению, новые меры помогут избежать резких скачков цен на основные продукты питания. В список таких товаров входят около 12 наименований.

Создание стратегических запасов будет осуществляться за счет государственных ресурсов, а также с привлечением частных компаний, занимающихся производством и поставками продовольствия.

Подробнее - в сюжете: