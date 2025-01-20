США будут стремиться к расширению территории

Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс", - сказал президент.