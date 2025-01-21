Трамп лишил сотрудников спецслужб доступа к секретным данным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В указе говорится, что эти сотрудники разведки "занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года".

Также доступа к секретной информации лишен бывший советник Трампа Джо Болтон, который после увольнения с должности в Белом доме опубликовал книгу с упоминанием засекреченной информации.

В документе подчеркивается, что лица, получившие доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказать влияние на выборы в США.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой.